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В санаторий "Новые Санжары" приехали эпидемиологи, собирают материал на коронавирус – журналист

Корреспондент "Украина 24" Александр Махов, находящийся в обсервации в Полтавской области вместе с эвакуированными из Китая, сообщил, что взятые у них анализы повезут в киевскую лабораторию.

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Эвакуированных из Уханя поселили в санатории "Новые Санжары"
Эвакуированных из Уханя поселили в санатории "Новые Санжары"
Фото: ЕРА

Утром 22 февраля у граждан Украины и иностранцев, находящихся в обсервации в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, взяли анализы на коронавирус. Об этом сообщил в Facebook корреспондент телеканала "Украина 24" Александр Махов, живущий вместе с эвакуированными из китайского Уханя, где произошла вспышка инфекционного заболевания.

"На санбазу Нацгвардии прибыли эпидемиологи. Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии. Анализы отвезут в Киев в лабораторию", – написал Махов.

Ему тоже пришлось пройти тест.

"Немного неприятно, но терпимо", – констатировал репортер.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3237393632957389&id=100000603522570

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев, в том числе дети от двух лет. 

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в санатории на территории поселка. Они начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, было открыто пять уголовных производств. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые был подтвержден новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288.

По данным Всемирной организации здоровья, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 заражений коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Киев, медицина, карантин, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары, Александр Махов
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