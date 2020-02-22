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Нардеп Синютка, который выступал против эвакуации украинцев из Уханя во Львовскую область, призвал передавать им книги

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность", бывший глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка 17 февраля выступил против возможного размещения на территории Львовской области эвакуированных из китайского города Ухань граждан Украины и других государств. После поселения эвакуированных в Полтавской области нардеп сообщил, что в региональном офисе политсилы начали формировать для них посылки с книгами.

Синютка: Думаю, людям, которые вернулись, надо привести в порядок эмоции и мысли, поэтому хорошей утешением будет именно книга
Синютка: Думаю, людям, которые вернулись, надо привести в порядок эмоции и мысли, поэтому хорошей утешением будет именно книга
Фото: Oleg Synyutka / Facebook

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность", бывший глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка 21 февраля в Facebook призвал желающих присоединиться к инициативе передавать книги эвакуированным из китайского города Ухань украинцам и гражданам других стран, которые сейчас находятся на карантине в Полтавской области. 

Синютка написал, что в офис "Евросолидарности" во Льове 20-летний мужчина принес книгу и попросил передать ее украинцам, которые находятся в обсервации. 

"Думаю, людям, которые вернулись, надо привести в порядок эмоции и мысли, поэтому хорошей утешением будет именно книга. Кто хочет – присоединяйтесь. Добро победит", – написал он, отметив, что в офисе политсилы уже приступили к формированию посылок. 

https://www.facebook.com/oleg.synyutka/posts/1297869593734145

В комментариях нардепу напомнили, что 17 февраля он выступал против возможного размещения эвакуированных во Льовской области. 

Синютка утверждал, что карантинную зону планировали организовать во Льовской области и не исключал, что выбор региона мог быть местью со стороны нынешней украинской власти за "проукраинскую позицию" местных жителей. 

Накануне эвакуации – 16 и 19 февраля в двух населенных пунктах Львовской области проходили протесты против размещения на их территории граждан, которые из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 были в изоляции в китайском городе Ухань. Протестные настроения из-за возможного поселения эвакуированных наблюдались также в Киевской и Тернопольской областях. 

Эвакуированных из Уханя привезли в поселок Новые Санжары Полтавской области. Вечером 20 февраля они заселились в номера медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев, в том числе дети от двух лет. 

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, было открыто пять уголовных производств. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465. По данным ВОЗ, по состоянию на 20 февраля за пределами Китая заболело 1073 человека в 26 странах, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: протесты, депутаты, эвакуация, Олег Синютка, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Новые Санжары
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