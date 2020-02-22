США подозревают Россию в распространении дезинформации и теорий заговоров о коронавирусе

По данным источников AFP, в социальных сетях обнаружили тысячи связанных с Россией аккаунтов, которые распространяют "антиамериканскую дезинформацию" о вспышке коронавируса SARS-CoV-2.

Связанные с Россией аккаунты распространяют информацию о том, что коронавирус создало ЦРУ Фото: EPA

Соединенные Штаты подозревают Россию в распространении ложной информации о вспышке коронавирусной инфекции. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на представителей Госдепартамента США.

По данным собеседников агентства, распространением "антиамериканской дезинформации" и теорий заговоров занимаются тысячи связанных с Россией аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram. В соцсетях публикуются "практически идентичные сообщения" о том, что коронавирус является биологическим оружием и был создан ЦРУ как средство ведения экономической войны с Китаем.

Кампания началась около месяца назад, когда число заболевших в китайском Ухане составляло всего 200 человек.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288.

По данным ВОЗ, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 случаев заражения коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.