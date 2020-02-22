Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

США подозревают Россию в распространении дезинформации и теорий заговоров о коронавирусе

По данным источников AFP, в социальных сетях обнаружили тысячи связанных с Россией аккаунтов, которые распространяют "антиамериканскую дезинформацию" о вспышке коронавируса SARS-CoV-2.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Связанные с Россией аккаунты распространяют информацию о том, что коронавирус создало ЦРУ
Связанные с Россией аккаунты распространяют информацию о том, что коронавирус создало ЦРУ
Фото: EPA

Соединенные Штаты подозревают Россию в распространении ложной информации о вспышке коронавирусной инфекции. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на представителей Госдепартамента США.

По данным собеседников агентства, распространением "антиамериканской дезинформации" и теорий заговоров занимаются тысячи связанных с Россией аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram. В соцсетях публикуются "практически идентичные сообщения" о том, что коронавирус является биологическим оружием и был создан ЦРУ как средство ведения экономической войны с Китаем.

Кампания началась около месяца назад, когда число заболевших в китайском Ухане составляло всего 200 человек.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288.

По данным ВОЗ, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 случаев заражения коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.

Теги: США, Китай, Госдепартамент США, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
HBO подтвердил съемки нового эпизода сериала "Друзья"
HBO подтвердил съемки нового эпизода сериала "Друзья"
Финалистка нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil призвала отказаться от посещения дельфинариев
Финалистка нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil призвала отказаться от посещения дельфинариев
Волочкова упала на фотосессии
Волочкова упала на фотосессии
Обладательница моноброви София Хаджипантели стала открытием London Fashion Week
Обладательница моноброви София Хаджипантели стала открытием London Fashion Week
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS