США подозревают Россию в распространении дезинформации и теорий заговоров о коронавирусе

Соединенные Штаты подозревают Россию в распространении ложной информации о вспышке коронавирусной инфекции. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на представителей Госдепартамента США.
По данным собеседников агентства, распространением "антиамериканской дезинформации" и теорий заговоров занимаются тысячи связанных с Россией аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram. В соцсетях публикуются "практически идентичные сообщения" о том, что коронавирус является биологическим оружием и был создан ЦРУ как средство ведения экономической войны с Китаем.
Кампания началась около месяца назад, когда число заболевших в китайском Ухане составляло всего 200 человек.
31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288.
По данным ВОЗ, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 случаев заражения коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.