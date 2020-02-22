В Иране от коронавируса умерли пять человек – СМИ

В Иране новым китайским коронавирусом заразились пять человек, все они скончались, сообщает агенство IRNA.

Число жертв коронавируса SARS-CoV-2 увеличилось в Иране до пяти человек. Об этом 22 февраля сообщило 22 февраля агентство IRNA.

Умерли все пять человек, которые заразились новым коронавирусом.

Представитель министерства образования и медицинского образования страны Мохсен Фахради призвал граждан "избегать ненужного присутствия в общественных местах", регулярно мыть руки.

Общественный транспорт в Иране планируют регулярно дезинфицировать с использованием "новейших методов и лучших дезинфицирующих средств".

Информацию о пяти жертвах коронавируса в Иране подтверждает Al Jazeera. По ее данным, 22 февраля было зарегистрировано 10 новых заражений коронавирусом. Общее их число достигло 28.

О первых двух жертвах заболевания в Иране стало известно 19 февраля. Они скончались в тот же день, когда у них выявили коронавирус.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288.

По данным ВОЗ, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 случаев заражения коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. Информация из Италии в отчет ВОЗ включена не была. Сутки назад в этой стране было подтверждено только три случая заражения.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано.