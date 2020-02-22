Данилов сообщил, что у находящихся в обсервации в Новых Санжарах будут брать анализы каждые три дня

Ситуация в зоне обсервации в Новых Санжарах, где находятся эвакуированные из Китая граждане, находится под контролем, подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов: 21 января, как только китайская сторона предоставила открытый код РНК, наши две ведущие институции начали разрабатывать украинский тест Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

У эвакуированных из Китая граждан Украины и других стран каждые три дня будут брать анализы, чтобы проверить на возможное наличие коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время визита в Новые Санжары Полтавской области, где пребывают эвакуированные, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"21 января, как только китайская сторона предоставила открытый код РНК, наши две ведущие институции начали разрабатывать украинский тест. На сегодня они готовы. Мы раз в три дня будем брать [образцы] у всех, кто здесь находится, они будут проходит исследование в киевской лаборатории. Информацию об исследованиях мы будем вам предоставлять", – сказал Данилов.

Он отметил, что ситуация является контролируемой.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в номера медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, было открыто пять уголовных производств. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288. По данным Всемирной организации здоровья, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 заражений коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.