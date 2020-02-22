Данилов вылетел в Новые Санжары

По поручению президента Украины Владимира Зеленского секретарь СНБО Алексей Данилов отправился в Новые Санжары Полтавской области, где во время поселения граждан, эвакуированных из Китая, произошли беспорядки.

Данилов собирается разобраться с ситуацией, приведшей к столкновениям в Новых Санжарах Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по поручению президента страны Владимира Зеленского вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба СНБО.

"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", – сказано в сообщении.

20 февраля, после того, как стало известно, что в Новые Санжары привезут на 14-дневную обсервацию эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев, в поселке произошли протесты и столкновения, напомнили в СНБО.

Протестующие забрасывали автобусы с эвакуированными и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять сотрудников МВД и один гражданский. 24 человека были задержаны, открыто пять уголовных производств. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288.

По данным Всемирной организации здоровья, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 заражений коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Оба они выздоровели.