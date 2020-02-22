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Данилов: Без Украины никто не имеет права прикасаться к черным ящикам сбитого в Иране самолета МАУ

Черные ящики сбитого в Иране украинского самолета находятся в Тегеране, сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Самолет МАУ был сбит в Иране 8 января
Самолет МАУ был сбит в Иране 8 января
Фото: EPA

Иран не имеет права вскрывать черные ящики со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" без участия Киева. Об этом в эфире канала "Интер" 21 февраля заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Без Украины никто не имеет права прикасаться к черным ящикам. Они находятся сегодня на территории Тегерана. Их никто не трогает, никакое министерство обороны или кто-либо еще. Я недавно был в Тегеране, меня пригласил мой визави... У нас были сложные переговоры по поводу черных ящиков и компенсации за жертвы наших граждан. Не хочу опережать события, но процесс идет, он под контролем, и поверьте, и компенсация будет достойная украинцам, и все-все будет", – сказал Данилов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Теги: СНБО, МАУ, Алексей Данилов, крушение самолета МАУ в Иране
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