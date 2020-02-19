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Заявления Ирана о черных ящиках самолета МАУ – это давление, предшествующее переговорам о компенсации – юрист Козлов

Если в черных ящиках разбившегося в Иране самолета МАУ и было нечто, свидетельствующее о прямом умысле иранской стороны, то этих доказательств там уже не найдется. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил юрист, эксперт по авиационному праву Андрей Козлов.

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Козлов: Иранцы даже расшифровать самописцы не могут. Как они хотят их восстанавливать, вообще непонятно
Козлов: Иранцы даже расшифровать самописцы не могут. Как они хотят их восстанавливать, вообще непонятно 
Фото: radiosvoboda.org

Заявление Ирана о серьезных повреждениях черных ящиков самолета "Международных авиалиний Украины" – это давление, предшествующее переговорам о компенсации семьям погибших. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил юрист, эксперт по авиационному праву Андрей Козлов.

"У Ирана, как государства, которое ведет расследование, есть право через своего уполномоченного расследователя иметь полный контроль над всеми материалами этого расследования: элементами самолета, бортовыми самописцами и так далее. С другой стороны у Ирана есть обязательство проводить расследование. И если у них нет сертифицированных лабораторий и необходимого оборудования для обработки информации с черных ящиков, то логично, что они обязаны передать материалы государствам, которые могут провести расшифровку. Несомненно, под присмотром иранского уполномоченного расследователя и в присутствии представителей государств, которые принимают участие в расследовании. Что Иран может скрывать? Я считаю, ситуация с самописцами – элемент политико-психологической игры. Возможно, даже давление, предшествующее переговорам о компенсации. Мол, мы не готовы что-либо компенсировать до завершения расследования. Но иранцы даже расшифровать самописцы не могут. А как они хотят их восстанавливать, вообще непонятно", – отметил Козлов.

Он считает, что если в черных ящиках самолета МАУ и было нечто, свидетельствующее о прямом умысле Ирана, то этих доказательств там уже не найдется.

"На мой взгляд, в той картине происшествия, которая есть, бортовые самописцы не могли бы добавить ничего критичного. Из того, что могли записать черные ящики, интересно, в каком порядке происходило отключение бортовых систем? Либо это произошло одномоментно? И второй вопрос: было ли наличие постороннего звука? Поскольку ракета летит со скоростью около одного километра в секунду, скорее всего, у экипажа даже не было возможности ее заметить. Если в черных ящиках было нечто, свидетельствующее о прямом умысле Ирана, то, конечно, этого там не найдется. То есть будут записи разговоров в кабине экипажа и с диспетчером. Каких-то еще переговоров – например, ПВО с диспетчером – на записях не будет. А белый шум вокруг черных ящиков – это лишь способ помотать нервы. Затягивание процесса может быть необходимо только для того, чтобы что-то скрыть. Хотя чего-то критически важного для воссоздания картины происшествия – и скрывать нечего", – подчеркнул Козлов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Теги: Иран, переговоры, ПВО, расследование, крушение самолета МАУ в Иране, Андрей Козлов
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