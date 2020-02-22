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Samsung закрыла завод по производству смартфонов в Южной Корее – у одного из сотрудников обнаружили коронавирус

В выходные завод Samsung Electronics в городе Куми продезинфицируют, он должен возобновить работу в понедельник.

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Сотрудников, которые контактировали с зараженным коллегой, изолировали
Сотрудников, которые контактировали с зараженным коллегой, изолировали
Фото: EPA (архив)

Компания Samsung Electronics временно закрыла завод по производству смартфонов в городе Куми после того, как у одного из сотрудников обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

В течение субботы и воскресенья на предприятии проведут дезинфекцию, планируется, что в понедельник завод возобновит работу.

Сотрудники, которые контактировали с зараженным коллегой, изолированы.

За последние несколько дней в Южной Корее существенно выросло количество пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию: неделю назад по всей стране было около 30 случаев; по состоянию на 22 февраля – более 400.

Очагом распространения инфекции стал город Тэгу, четвертый по величине мегаполис Южной Кореи. Как писало агентство Yonhap, большинство случаев заражения связаны с местной религиозной сектой: одна из участниц сообщества дважды отказалась пройти тест на коронавирус и посетила две церковные службы, прежде чем у нее диагностировали COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Южная Корея стала третьим по величине очагом заражения коронавирусом после Китая и Японии (с учетом заболевших на круизном лайнере Diamond Princess).

Теги: Южная Корея, Samsung, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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