Samsung закрыла завод по производству смартфонов в Южной Корее – у одного из сотрудников обнаружили коронавирус

Компания Samsung Electronics временно закрыла завод по производству смартфонов в городе Куми после того, как у одного из сотрудников обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.
В течение субботы и воскресенья на предприятии проведут дезинфекцию, планируется, что в понедельник завод возобновит работу.
Сотрудники, которые контактировали с зараженным коллегой, изолированы.
За последние несколько дней в Южной Корее существенно выросло количество пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию: неделю назад по всей стране было около 30 случаев; по состоянию на 22 февраля – более 400.
Очагом распространения инфекции стал город Тэгу, четвертый по величине мегаполис Южной Кореи. Как писало агентство Yonhap, большинство случаев заражения связаны с местной религиозной сектой: одна из участниц сообщества дважды отказалась пройти тест на коронавирус и посетила две церковные службы, прежде чем у нее диагностировали COVID-19.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Южная Корея стала третьим по величине очагом заражения коронавирусом после Китая и Японии (с учетом заболевших на круизном лайнере Diamond Princess).