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Комаровский о конфликте в Новых Санжарах: Ситуация тупо высосана из пальца, устроили грандиозное позорище

Жителям Новых Санжар ничего не рассказывают о коронавирусе, в связи с которым в поселке разместили людей, эвакуированных из китайского Уханя, сообщил после поездки в Новые Санжары педиатр Евгений Комаровский.

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Комаровский: Вопросов куча, ответов нет
Комаровский: Вопросов куча, ответов нет
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Конфликт в Новых Санжарах Полтавской области, связанный с доставкой в местный санаторий эвакуированных из китайского Уханя граждан, "высосан из пальца". Такое мнение выразил педиатр Евгений Комаровский после поездки в поселок, о которой он рассказал на своем YouTube-канале.

"Ситуация по большому счету, ну, просто тупо высосана из пальца. На ровном месте на весь мир устроили грандиозное позорище. Людям не рассказывают ничего. То есть люди, наши чиновники великие, принимающие решения, опуститься до людей, объяснить им, что будет, что происходит, что такое этот коронавирус и так далее – просто никому это не надо", – отметил педиатр.

По его словам, "когда в город, где люди ничего не знают, ни о чем не предупреждены, вдруг входит бронетехника, устраиваются блокпосты, когда разговоры "вот летит" и так далее – перепугаться может кто угодно и запугать может кто угодно".

"Когда люди выходят с попыткой получить ответы на вопросы, то нет человека, который может дать эти ответы. Вопросов куча, ответов нет", – заявил Комаровский.

Украина 20 февраля эвакуировала из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев. Их поместили на обсервацию в медцентр Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах, где они проведут 14 дней.

Эвакуация проходила на фоне протестов в Новых Санжарах и столкновений местных жителей с силовиками. Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV), началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К 22 февраля инфицированы более 77 тысяч человек в 26 странах мира (из них 76 288 – в Китае), скончалось 2345 человек.

Теги: эвакуация, Полтавская область, Евгений Комаровский, конфликт, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Новые Санжары
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