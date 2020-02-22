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В Украину прибыл вагон, который отцепляли в Брянске из-за подозрений на коронавирус у пассажирки из Китая

В Киев прибыл вагон поезда из Москвы, который отцепляли в Брянске после обнаружения гражданки Китая с подозрением на коронавирус. ТСН утверждает, что вагон, где должно было быть четыре украинца, оказался пустым.

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"Укрзалізниця" сообщила, что дополнительно обработала вагоны
"Укрзалізниця" сообщила, что дополнительно обработала вагоны
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Вагон поезда "Киев – Москва", который отцепляли в российском Брянске после обнаружения гражданки Китая с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2, прибыл в Киев. Об этом 22 февраля сообщает ТСН.

В сюжете говорится, что вагоне должны были приехать в столицу четыре украинца, но из него никто не вышел – вагон оказался пустым.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что ни китаянка, ни 13 граждан Украины из этого вагона (11 пассажиров и два бортпроводника) не инфицированы SARS-CoV-2.

"Отцепленный вагон с пассажирами сегодня, 22 февраля, ночью был отправлен в Киев. Госпитализированных украинцев отпустили из больницы. В течение всего времени посольство Украины в Москве предоставляло украинцам всю необходимую помощь, в частности горячее питание", – рассказали в Минздраве.

В "Укрзалізниці" сообщили, что дополнительно обработали вагоны поезда из Москвы.

Гражданка Китая пересекла границу Украины 20 февраля. Руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области РФ Людмила Трапезникова 21 февраля сообщила, что китаянку с температурой 38° сняли с поезда в Брянске и направили в инфекционную больницу. Остальных пассажиров вагона отправили на карантин в Брянскую городскую больницу.

В вагоне поезда, который отцепили в Брянске из-за гражданки Китая с высокой температурой, кроме нее, был, по данным Государственной пограничной службы Украины, еще 21 человек, 13 из которых – граждане Украины, шесть – граждане РФ и по одному гражданину Узбекистана и Канады.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). Заболевание, которое вызвано коронавирусом, получило название COVID-19.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 заражений коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Киев, Москва, Укрзалізниця, Брянск, вагоны, украинцы, Минздрав, поезд, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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