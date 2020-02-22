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Украина снова сможет эвакуировать своих граждан из Уханя, если будет достаточно заявок – Геращенко

По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, в случае с эвакуированными из китайского Уханя гражданами украинцы "показали не лучший пример", как к ним нужно относиться.

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Геращенко: Нам нужны уважение и поддержка
Геращенко: Нам нужны уважение и поддержка
Фото: mvs.gov.ua

Украина снова может отправить самолет в китайский Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса, для эвакуации своих граждан. Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил 22 февраля на брифинге, информирует сайт ведомства.

"Геращенко добавил, что, если будет достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова", – сказано в сообщении.

Замминистра также прокомментировал ситуацию с возвращением в страну и размещением в Новых Санжарах Полтавской области первой группы эвакуированных из Уханя.

"Украина показала не лучший пример, как надо относиться к своим согражданам. Нам нужны уважение и поддержка", – заявил Геращенко.

Вечером 20 февраля в Новые Санжары приехали автобусы с эвакуированными из Уханя, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в номера медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, было открыто пять уголовных производств. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 задержанных.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 заражений коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Украина, Китай, самолет, эвакуация, Антон Геращенко, украинцы, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань, коронавирус
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