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У китаянки, из-за которой в Брянске отцепили вагон с украинцами, COVID-19 не подтвердился

Пассажиры вагона поезда "Киев – Москва", который отцепили в Брянске после обнаружения гражданки Китая с высокой температурой, смогут пройти медицинскую диагностику, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Проверка гражданки Китая была лабораторная
Проверка гражданки Китая была лабораторная
Фото: ЕРА

У гражданки Китая, из-за подозрения на коронавирус у которой был отцеплен в российском Брянске вагон поезда "Киев – Москва", не подтвердили заболевание. Об этом со ссылкой на российские власти проинформировал 21 февраля в Facebook Центр общественного здоровья Украины.

"У гражданки КНР с поезда "Киев – Москва" по результатам лабораторного исследования COVID-19 не подтвержден... У пассажиров вагона при желании будет возможность пройти диагностику", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1749052815219439

Гражданка Китая пересекла границу Украины 20 февраля. Руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области РФ Людмила Трапезникова 21 февраля сообщила, что китаянку с температурой 38º сняли с поезда в Брянске и направили в инфекционную больницу. Остальных пассажиров вагона отправили на карантин в Брянскую городскую больницу.

"Укрзалізниця" в координации с Центром общественного здоровья Минздрава, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась к российской стороне за официальной информацией о ситуации с поездом "Киев – Москва". Вагон поезда отцепили.

В вагоне, который отцепили в Брянске из-за гражданки Китая с высокой температурой, кроме нее, был, по данным Государственной пограничной службы Украины, еще 21 человек, 13 из которых – граждане Украины, шесть – граждане РФ и по одному гражданину Узбекистана и Канады.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). Заболевание, которое вызвано коронавирусом, получило название COVID-19.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465 человек.

Теги: Россия, Китай, исследование, Брянск, вагоны, украинцы, поезд, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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