"Укрзалізниця" ведет с российской стороной переговоры о возвращении поезда, с которого сняли китаянку с температурой

В компании "Укрзалізниця" сообщили, что обеспечат санитарные мероприятия по отношению к бригаде и подвижному составу поезда, который следовал по маршруту Киев – Москва и в котором находилась гражданка Китая с симптомами респираторного заболевания.

"Укрзалізниця" в координации с Центром общественного здоровья Минздрава, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась к российской стороне за официальной информацией о ситуации с поездом "Киев – Москва", с которого на территории РФ сняли гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания. Об этом говорится в заявлении "Укрзалізниці".

По предварительной информации, пассажирку с симптомами респираторного заболевания обнаружили во время прохождения таможенно-пограничного контроля на российской железнодорожной станции Суземка.

С целью исключения подозрения на коронавирус вагон поезда, в котором находилась женщина, был отцеплен на станции Брянск.

Основной состав поезда прибыл в конечный пункт назначения – в Москву.

"Укрзалізниця" определяет дальнейшие действия по процедуре возврата поезда в Украину. Санитарные мероприятия будут обеспечены как по отношению к бригаде, так и по отношению к подвижному составу поезда, отметили в компании.

Агентство "Интерфакс" сегодня сообщило, что китаянку с температурой 38º сняли с поезда в Брянске и направили в инфекционную больницу. Остальных пассажиров вагона отправили на карантин в Брянскую городскую больницу.