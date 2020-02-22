У тех, кто находится на обсервации в Новых Санжарах, не выявили признаков болезни – Минздрав

Каждые три дня у украинцев и иностранцев, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах, будут брать кровь для анализов, сообщил замминистра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль.

По состоянию на утро 22 февраля все украинцы и иностранцы, которые были помещены на обсервацию в санаторий в поселке Новые Санжары (Полтавская область), здоровы. Об этом 22 февраля на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль. Видео выступления чиновника опубликовано в YouTube телеканала "112 Украина".

"Результаты утреннего обследования позитивные. Ни у кого из тех, кто находится на обсервации, не выявлены признаки болезни. Они проходят обследование дважды в день", – сообщил он.

Также Коваль добавил, что сегодня "эпидемиологи будут брать образцы крови для исследования". По его словам, образцы будут направлены в киевскую лабораторию. Забор крови на анализ будет повторяться каждые три дня.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV), началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К 22 февраля инфицированы более 77 тысяч человек в 26 странах мира (из них 76 288 – в Китае), скончалось 2345 человек.

Украина 20 февраля эвакуировала из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев. Их поместили на обсервацию в медцентр Национальной гвардии Украины в Полтавской области.

На данный момент в Украине не подтверждено ни одного случая заражения. Коронавирусная инфекция была диагностирована у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.