“У нас все хорошо”. Скалецкая сообщила, что в Новых Санжарах все здоровы

На обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области находятся 72 человека, эвакуированные из Китая, медперсонал и экипаж самолета, который проводил эвакуацию, а также министр здравоохранения Украины Зоряна Скадецкая.

Скалецкая написала, что совещается с подчиненными по Skype Фото: moz.gov.ua

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая вечером 22 февраля сообщила в Facebook, что все находящиеся на обсервации в Новых Санжарах украинцы и иностранцы здоровы.

"У нас все хорошо. Все здоровы. Мы с коллегами из министерства здравоохранения все время на связи. Сегодня за день было несколько совещаний по Skype", – написала она.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV), началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К 22 февраля инфицированы более 77 тысяч человек в 26 странах мира (из них 76 288 – в Китае), скончалось 2345 человек.

Украина 20 февраля эвакуировала из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев. Их поместили на обсервацию в медцентр Национальной гвардии Украины в Полтавской области, где они проведут 14 дней.

Эвакуация проходила на фоне протестов в Новых Санжарах и столкновений местных жителей с силовиками. Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Скалецкая вечером 20 февраля сообщила, что тоже отправится на карантин в Новые Санжары, чтобы "успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны". 21 февраля она заселилась в санаторий.