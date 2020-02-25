В Южной Корее более 200 тыс. человек протестируют на коронавирус

Около 60% случаев заражения коронавирусной инфекцией в Южной Корее приходится на последователей религиозной организации “Церковь Иисуса Синчхонджи“. Власти намерены проверить всех ее членов.



В Южной Корее от коронавирусной инфекции скончалось 11 человек Фото: pixabay.com

Власти Южной Кореи намерены проверить последователей религиозной организации “Церковь Иисуса Синчхонджи” (около 215 тыс. человек) на коронавирусную инфекцию, сообщило южнокорейское агентство Yonhap 25 февраля.

Как отмечает агентство, около 60% всех подтвержденных случаев заражения в Южной Корее приходится на членов религиозной организации. Сегодня стало известно, что “Церковь” согласилась предоставить списки и контакты всех своих последователей для проведения анализов после того, как правительство пригрозило запретить деятельность организации.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, заболевших 77 658. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 29 странах.

Почти половина всех зарегистрированных случаев за пределами Китая приходится на Южную Корею. На данный момент в Корее коронавирусная инфекция диагностирована у 977 человек, 11 пациентов скончались.