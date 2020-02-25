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Коронавирус SARS-CoV-2. Температурный скрининг будут делать в пунктах пропуска на границе Украины

В связи с угрозой коронавируса у всех граждан, которые въезжают в Украину, будут в 32 пограничных пунктах пропуска измерять температуру. Речь идет об основных местах пересечения границы.

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Измерять температуру решили во всех пунктах пропуска
Измерять температуру решили во всех пунктах пропуска
Фото: pixabay.com

В Украине для всех въезжающих в страну граждан вводится температурный скрининг, цель которого – выявить возможных носителей коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 24 февраля после заседания оперативного штаба по коронавирусу сообщил руководитель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Брифинг транслировал в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы охватываем сначала все пункты пропуска украинско-венгерского участка, и такая работа будет проводиться во всех пунктах пропуска. Сейчас у нас основных 32 – и автомобильные, и авиационные, и железнодорожные. Могу вас заверить, что ни один пассажир, который будет иметь признаки заболевания, на территорию Украины не попадет", – сказал он.

Днем 24 февраля Дейнеко говорил о температурном скрининге только тех граждан, которые прибывают из Италии, где произошла вспышка коронавируса, жертвой которой стали уже шесть человек.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, как сообщил 24 февраля на пресс-конференции директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, зафиксировано 2074 случая заболевания в  28 странах, погибло 23 человека, пишет ANSA. В Европе инфицированные есть в Италии, Германии, Франции, Великобритании, России, Испании, Бельгии, Финляндии, Швеции и Израиле, сказано в отчете ВОЗ за 23 февраля. 

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Украина, граница, инфекция, температура, Сергей Дейнеко, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Виктор Ляшко
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