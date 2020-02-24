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В Закарпатье на коронавирус проверят местного жителя, контактировавшего с гражданином Китая – СМИ

По данным Mukachevo.net, в областной инфекционной больнице в Ужгороде для жителя Береговского района, который контактировал с китайцем в венгерском Ньиредьхазе, готовят специальный бокс. Мужчину будут проверять на коронавирус.

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Мужчину планируют поместить в областную инфекционную больницу
Мужчину планируют поместить в областную инфекционную больницу
Фото: pixabay.com

В Закарпатской области на коронавирус SARS-CoV-2 проверят жителя села Дийда, который обратился к медикам с жалобой на высокую температуру. Об этом 24 февраля сообщил источник Mukachevo.net в областной инфекционной больнице.

Врачам он рассказал, что 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в венгерском городе Ньиредьхазе.

Издание утверждает, что после того, как мужчина обратился к медикам, в райцентре Берегово приняли решение госпитализировать его в областную инфекционную больницу Ужгорода "с использованием спецсредств защиты". Сейчас для приема пациента готовят специальный бокс.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли.

На территории Украины заболевших нет. Двое инфицированных граждан Украины находятся на круизном лайнере возле берегов Японии.

Теги: Китай, Закарпатье, Ужгород, Венгрия, госпиталь, медики, инфекция, Берегово, коронавирус
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