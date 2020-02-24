Италия стала эпицентром вспышки COVID-19 в Европе. Больше 10 городов закрыты на карантин, власти до сих пор не нашли нулевого пациента. Главное

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, вспышка коронавирусной инфекции в Италии началась 22 февраля: за день в стране обнаружили шестерых зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 (общее число увеличилось до девяти). К 23 февраля в Италии было 76 подтвержденных случаев.

Как пишет La Reppublica, первым пациентом, у которого обнаружили коронавирус, был 38-летний итальянец, госпитализированный в Кодонье (регион Ломбардия) с тяжелой пневмонией. Издание отмечает, что диагноз ему поставили случайно – медики решили провести тест на коронавирусную инфекцию, хотя и не считали, что мужчина заражен.

По данным Corriere Della Sera, к этому моменту пациент успел заразить как минимум пятерых врачей и медсестер в больнице. В больнице в Доло (регион Венеция), где находился другой зараженный, инфекцию обнаружили у троих медицинских работников. Руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что медики оказались не готовы ко вспышке, поскольку основные признаки COVID-19 похожи на симптомы гриппа.

К 24 февраля в Италии от коронавирусной инфекции скончались пять человек. Фото: EPA

При этом источник заражения – так называемого нулевого пациента – власти Италии пока не обнаружили. По имеющейся информации, никто из заболевших на севере страны в последнее время не посещал Китай и не контактировал с зараженными. “Это сценарий, которого я всегда боялся: первым зараженным стал итальянец, который никогда не был в [Китае]”, – заявил La Reppublica глава отдела инфекционных заболеваний института здравоохранения Италии Джованни Резза.

Эпидемиолог из Пизанского университета Пьер Луиджи Лопалько предположил, что инфекция в бессимптомном варианте (или же в легкой форме) могла распространяться в Италии еще с января, до того как ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, а Китай ввел карантинные меры. На фоне сезонного гриппа коронавирусную инфекцию могли просто не заметить и принять за грипп или ОРВИ. “Пациенты, которых мы видим сейчас, могут принадлежать ко второй или третьей волне инфицированных”, – считает он.

По данным министерства здравоохранения Италии на 12.00 24 февраля общее количество инфицированных в пяти итальянских регионах – Ломбардии, Венеции, Пьемонте, Эмилии-Романье и Лацио – выросло до 219, 23 человека находятся в отделениях интенсивной терапии, шестеро скончались (по данным ANSA, погибших уже семеро; все они – пожилые люди, страдавшие и от других болезней). Таким образом, за последние три дня Италия стала третьей страной в мире после Китая и Южной Кореи по количеству заболевших. Премьер-министр страны Джузеппе Конте прогнозирует, что число зараженных будет увеличиваться.

Карантин

В течение 22–23 февраля власти пострадавших регионов ввели жесткие карантинные меры. Все пациенты с “гриппоподобными симптомами” в обязательном порядке помещаются в карантин. Более десятка городов, где зафиксировано наибольшее количество заболевших, фактически изолированы – на выездах установлены контрольно-пропускные пункты полиции и карабинеров. Власти также заявили о готовности привлечь армию к обеспечению порядка. Ограничительные меры будут действовать как минимум две недели, заявил Конте.

В пяти регионах Италии отменены все массовые мероприятия, в том числе церковные службы, закрыты музеи, занятия в университетах и школах прекращены. Среди прочего, по решению властей был остановлен знаменитый Венецианский карнавал, закрыт Миланский кафедральный собор, а два последних показа на Миланской неделе моды прошли при закрытых дверях: демонстрация новых коллекций от Джорджо Армани и Лауры Биаджотти транслировалась только в интернете. Известный миланский театр “Ла Скала” отменил все представления, начиная с воскресенья. С 25 февраля автомобильное дизайн-бюро ItalDesign Giugiaro закрывает все заводы на территории Италии.

Популярный у туристов Миланский собор XIV века закрыт для посещения. Фото: EPA

В субботу и воскресенье были отменены матчи чемпионата Италии по футболу “Аталанта” – “Сассуоло”, “Турин” – “Парма”, “Верона” – “Кальяри”, а также “Интер” – “Сампдория”. Corriere Della Sera пишет, что сегодня должно состояться совещание с участием представителей Серии А и министерства спорта, на котором чиновники примут решение о дальнейшем проведении матчей. Наиболее вероятный сценарий – проведение матчей без зрителей, однако Конте не исключил, что поединки как высшей, так и низших футбольных лиг Италии могут быть перенесены на более поздний срок, сообщает Football Italia. Глава правительства отметил, что под вопросом и проведение матча Лиги Европы “Интер” – “Лудогорец”, запланированного на 27 февраля.

Также отменены соревнования в других видах спорта, в частности волейбольные и баскетбольные поединки.

Транспортное сообщение с Италией, опасаясь распространения инфекции, ограничили Чехия и Словакия. Румыния намерена отправлять в 14-дневный карантин на дому всех приехавших из Ломбардии и Венеции. Об усиленном контроле за туристами из Италии заявили власти Хорватии и Маврикия. Как пишет AP, в Лионе французская полиция остановила автобус с туристами из Милана, чтобы провести медицинский осмотр. Кроме того, на несколько часов был остановлен поезд, следовавший из Венеции в Австрию.

В Еврокомиссии заявили, что пока не намерены вводить усиленный контроль внутри Шенгенской зоны, но позже могут вернуться к обсуждению этого вопроса.

Пустые прилавки и “золотые” маски

Вспышка коронавируса, пишет Reuters, стала причиной резкого падения итальянских фондовых рынков из-за опасений инвесторов, что эпидемия может замедлить развитие третьей по величине экономики еврозоны. Итальянская фондовая биржа, расположенная в столице Ломбардии Милане, в понедельник обвалилась на 5% (например, акции футбольного клуба “Ювентус” из Турина, столицы Пьемонта, подешевели более чем на 10%).

Очередь в супермаркет в закрытом на карантин городе Казальпустерленго на севере Италии, 23 февраля. Фото: EPA

Итальянские СМИ пишут, что на севере Италии во многих супермаркетах наблюдается дефицит продуктов. La Repubblica отмечает, что цены на некоторые медицинские изделия (в частности, на маски, респираторы и популярный гель-антисептик Amuchina) выросли в разы, что свидетельствует о "настоящем психозе" в Италии: например, антисептик, стоивший €3–4, теперь продают почти по €30; стоимость медицинских масок выросла на 1700% – с 10 евроцентов до €1,8.

Правительство призвало граждан страны не паниковать и следовать рекомендациям властей и медиков, пишет ANSA. Эпидемиологи в свою очередь обращают внимание, что относиться к коронавирусу как к болезни, которая чуть более серьезна, чем сезонный грипп, крайне опасно.