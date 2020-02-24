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В Италии зафиксировали пятую смерть от коронавируса SARS-CoV-2

Италия является третьей страной в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи. По состоянию на 24 февраля коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 219 жителей Италии.

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Италия лидирует по числу заразившихся коронавирусом в Европе
Италия лидирует по числу заразившихся коронавирусом в Европе
Фото: EPA

24 февраля количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии увеличилось до пяти, сообщило местное агентство ANSA.

Пятой жертвой стал 88-летний мужчина из коммуны Казелле-Ланди (область Ломбардия).

Таким образом, в Ломбардии зафиксировано четыре смерти от коронавируса, еще одна – в области Венето.

Итальянская редакция The Local уточняет, что все погибшие были старше 75 лет.

Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что количество инфицированных в стране увеличилось до 219. Большинство больных – 167 – в Ломбардии.

Италия является третьей страной в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи.

Случаи заболевания зарегистрированы в пяти областях Италии: в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Пьемонте и Лацио. The Local отмечает, что большинство зараженных не посещали Китай в последнее время.

Из-за вспышки коронавируса итальянские власти закрыли 11 городов в Ломбардии и Венето, около 50 тыс. жителей призвали не покидать дома, а в Венеции отменили знаменитый карнавал.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Италия, Ломбардия, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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