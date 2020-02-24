Количество умерших от коронавируса в Италии увеличилось до четырех

По состоянию на 24 февраля в Италии подтверждено 212 случаев заболевания. В Ломбардии от коронавируса SARS-CoV-2 скончался 84-летний мужчина.

Четвертый человек в Италии умер от коронавируса SARS-CoV-2, сообщает 24 февраля местное агентство ANSA.

Погибший – 84-летний мужчина, он был госпитализирован в Бергамо (область Ломбардия). Представители местных властей заявили, что у него были "сопутствующие заболевания".

Газета La Repubblica отмечает, что все погибшие в Италии – пожилые люди. Итальянская редакция The Local уточняет, что три смерти были зафиксированы в Ломбардии, еще одна – в области Венето.

По состоянию на 24 февраля в Италии подтверждено 212 случаев заболевания, из них 165 – в Ломбардии.

Италия является третьей страной в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи.

Случаи заболевания зарегистрированы в шести областях Италии: в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Пьемонте, Трентино-Альто-Адидже и Лацио. The Local отмечает, что большинство зараженных не посещали Китай в последнее время.

Из-за вспышки коронавируса итальянские власти закрыли 11 городов в Ломбардии и Венето, около 50 тыс. жителей призвали не покидать дома.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.