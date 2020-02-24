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В Польше госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

В Польше зарегистрирован третий случай госпитализации людей с подозрением на коронавирус. Результат будет известен сегодня – завтра. До этого момента тесты на вирус показывали отрицательный результат.

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Пациент находится в университетской больнице Кракова
Пациент находится в университетской больнице Кракова
Фото: ЕРА

В польском Кракове госпитализировали пациента, у которого подозревают заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 23 февраля сообщила радиостанция RMF24.

Он находится в университетской больнице Кракова. Результаты теста на наличие коронавируса появятся сегодня или завтра, 25 февраля.

В больнице данные пациента не раскрыли. Известно, что он недавно вернулся из Азии, однако в Китае не был.

Это уже третий случай госпитализации людей с подозрением на коронавирус в Польше. До этого момента тесты на вирус показывали отрицательный результат. 

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2592 человек, инфицировано 77 150 жителей, при этом 24,7 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР по состоянию на 23 февраля зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах мира, 17 пациентов умерли.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Польша, больница, Краков, подозрение, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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