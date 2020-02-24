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В Китае разработали вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, однако ей требуется доработка – посол

Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2, которую разработали китайские медики, уже "показывает иммунитет", однако ее нужно еще проверять и дорабатывать, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Посол КНР в РФ заявил, что китайские медики нашли эффективные лекарства для лечения COVID-19
Посол КНР в РФ заявил, что китайские медики нашли эффективные лекарства для лечения COVID-19
Фото: ЕРА

Китайские медики разработали вакцину против коронавируса, которая предварительно показала свою эффективность. Об этом сегодня на брифинге заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, пишет "Интерфакс".

По его словам, вакцина "показывает иммунитет", однако ее нужно еще проверять и дорабатывать. 

Чжан Ханьхуэй рассказал, что медики нашли эффективные лекарства для лечения Сovid-19. Так, общая эффективность китайских лекарств показывает более 85%, в некоторых районах – более 90%.

Кроме того, в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса – это хлорохина фосфат, которым лечат малярию. 

Дипломат сообщил, что самым эффективным способом лечения на данный момент является сочетание европейской и китайской медицины.

Он опроверг предположения об искусственном происхождении коронавируса и отметил, что поиск источника вируса продолжается. Чжан Ханьхуэй добавил, что версия о том, что вирус пошел от летучих мышей, проверяется.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2592 человек, инфицировано 77 150 жителей, при этом 24,7 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР зафиксировано 1769 случая заболевания в 28 странах мира, 17 пациентов умерли.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Россия, Китай, лекарства, вирус, лечение, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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