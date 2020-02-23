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"Кто все это финансировал". Комаровский обратился к Зеленскому после инцидента в Новых Санжарах

Объектом манипуляций может стать в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение выразил педиатр Евгений Комаровский, комментируя конфликт в Новых Санжарах вокруг приезда эвакуированных из охваченного коронавирусом Уханя.

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Комаровский: Давайте раз и навсегда расставим точки над "і"
Комаровский: Давайте раз и навсегда расставим точки над "і"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

После визита в Новые Санжары Полтавской области, где произошел конфликт из-за доставки в местный санаторий эвакуированных из китайского Уханя граждан, педиатр Евгений Комаровский обратился через свой YouTube-канал к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Очень прошу вас, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы раз и навсегда показать стране лица манипуляторов, тех, кто эту ситуацию создал, кто спровоцировал конфликт, кто проник туда, куда никто не мог проникнуть, кто кидал, разжигал и так далее – кто это все себе позволил. Главное – кто все это финансировал", – сказал Комаровский.

По его словам, "каждый год в стране возникают ситуации, когда политические силы, манипулируя людьми и сталкивая людей, пытаются пробраться к "кормушке".

"Я твердо убежден в том, что президенту "кормушка" не нужна, но то, что мы все можем стать объектом манипуляции, и президент в том числе, – это факт. Поэтому очень прошу. Давайте раз и навсегда расставим точки над "і", – отметил педиатр.

Вечером 20 февраля в Новые Санжары приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из Уханя, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновенияОдин из участников протестов 22 февраля был отправлен под домашний арест.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 23 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2442 человек, инфицировано 76 936 жителей, при этом 22,8 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения, 23 февраля на 10.00 по центральноевропейскому времени (11.00 по Киеву), за пределами КНР зафиксировано 1402 случая заболевания в 28 странах мира. Из них более 200 – в последние сутки. 11 пациентов умерли с начала вспышки.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

22 февраля правительство китайской провинции Хубэй заявило, что инкубационный период коронавируса SARS-CoV-2 (2019-nCoV) может длиться почти вдвое дольше, чем предполагалось ранее.

Теги: Евгений Комаровский, Владимир Зеленский, конфликт, президент, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Новые Санжары
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