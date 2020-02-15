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Комаровский: Украинцам в тысячу первый раз ставят клизму. А нас надо оперировать

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона врач-педиатр Евгений Комаровский сравнил президента Украины Владимира Зеленского с доктором, который пытается "лечить консервативно" вместо хирургического вмешательства.

Комаровский: Нужен человек, который сможет взять в руки скальпель
Комаровский: Нужен человек, который сможет взять в руки скальпель
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Врач-педиатр Евгений Комаровский заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, что Украину нужно "оперировать".

Об этом он сказал, рассуждая о президентстве Владимира Зеленского.

"Тяжелобольной. Мы пригласили нормального доктора, который должен был сделать операцию. А он пытается 10 месяцев лечить консервативно. ...То есть вот непроходимость кишечная. Надо оперировать или опять клизму делать, в десятый раз? Нам всем в тысячу первый раз ставят клизму. А нас надо оперировать. Нужен человек, который сможет взять в руки скальпель – и отрезать ненужное", – сказал Комаровский.

Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать. Читайте полную версию интервью

Зеленский был избран президентом Украины в апреле 2019 года. Во втором туре выборов за него проголосовали 73,22% украинцев, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Теги: Украина, хирургия, Евгений Комаровский, Владимир Зеленский, операция
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