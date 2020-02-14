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Комаровский: Люди, которые в жизни не то что будки – они мышеловку не зарядили ни разу, – говорят мне: "Вали отсюда!"

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона врач-педиатр Евгений Комаровский подчеркнул, что не берет у государства ни копейки.

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Я работаю в медицине 44 года
Я работаю в медицине 44 года
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Врач-педиатр Евгений Комаровский заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, что его все время "учат жить".

Об этом педиатр сказал, отвечая на вопрос, разочаровал ли его как человек президент Украины Владимир Зеленский.

"Нет. Он как любой нормальный человек... Я все время себя примеряю к этому всему. Я понимаю прекрасно: ты не можешь согласиться с необоснованной ненавистью. Дима, я все время с этим сталкиваюсь. Меня все время кто-то учит жить. Я копейки не взял чужой за всю жизнь. Я работаю в медицине 44 года. Слышишь меня? 44 года, с 16 лет. Я кроме этого ничего в жизни практически не видел. Я никогда не убил, не зарезал, ничего не украл. Я могу быть давным-давно на пенсии, в конце концов – у меня за плечами 12 лет реанимационного стажа. Но я не на пенсии и у государства ни копейки не беру. Но какие-то люди, которые в жизни, как сказал классик, не то что будки – они мышеловку не зарядили ни разу, – они мне говорят: "Вали отсюда. Не согласен? Вали". И все остальные: "Да, да". Понимаешь? Все согласны, сидят и ждут", – объяснил Комаровский.

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Комаровскому 59 лет. Он кандидат медицинских наук, врач высшей категории, ведущий телепередачи "Школа доктора Комаровского".

С Зеленским у педиатра сложились хорошие отношения еще с тех пор, когда нынешний президент работал в шоу-бизнесе.

Теги: Украина, медицина, Евгений Комаровский, Владимир Зеленский, президент, врач
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