"В быту инфицироваться практически нереально". Комаровский рассказал жителям Новых Санжар о коронавирусе. Видео
Педиатр Евгений Комаровский 22 февраля встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области, где в санатории размещены эвакуированные из Китая украинцы и граждане других стран. Доктор рассказал местным жителям о путях заражения коронавирусом. Видео встречи обнародовал канал "112 Украина". Комаровский подчеркнул, что вирусы, в том числе коронавирус, не перемещаются с потоками воздуха. "Когда человек находится на улице и на улице кашляет, или чихает, или курит на балконе, то любое количество вируса, которое изо рта вылетает, тут же разводится огромным количеством воздуха, и это не вызывает уже заражения. На улице никакая маска не нужна. Если человек кашляет вам в лицо или на руки – вы заразиться можете... От того, что человек плюнет, нагадит посреди Санжар, – никто от этого не заболеет. Вирус обнаруживается, по данным китайцев, в какашках. Обнаруживается, но концентрация вируса в кале очень небольшая. По-видимому, если попытаться съесть килограмм какашек, наверное, инфицироваться можно. Но в быту – практически нереально", – сказал он.
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