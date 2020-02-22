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Задержанного во время беспорядков в Новых Санжарах суд отправил под ночной домашний арест

Подозреваемый в попытке наезда на бойцов Нацгвардии во время беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области должен находиться под ночным домашним арестом с 22.00 до 7.00 до 20 апреля.

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Подозреваемый будет находиться под ночным домашним арестом
Подозреваемый будет находиться под ночным домашним арестом
Фото: unn.com.ua

Октябрьский райсуд Полтавы избрал меру пресечения для мужчины, которого задержали во время беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области. Об этом 22 февраля сообщает УНН.

Подозреваемый должен находиться под ночным домашним арестом с 22.00 до 7.00 до 20 апреля.

Также на подозреваемого возложены обязанности: не оставлять место жительства без разрешения; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокуратура настаивала на аресте подозреваемого, отмечает агентство. Мужчину подозревают в попытке наезда на сотрудников Нацгвардии во время беспорядков.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в номера медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, было открыто пять уголовных производств. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 задержанных.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 заражений коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Полтавская область, домашний арест, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
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