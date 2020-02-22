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"Вирусологи в спортивном снаряжении". Данилов рассказал, что во время беспорядков в Новых Санжарах были подстрекатели

В Новых Санжарах Полтавской области во время протестов 20 февраля были и не местные жители, рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Данилов: На протестах были люди, которые к Новым Санжарам не имеют никакого отношения
Данилов: На протестах были люди, которые к Новым Санжарам не имеют никакого отношения
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

В Новых Санжарах Полтавской области во время протестов 20 февраля в толпе были подстрекатели. Об этом на брифинге 22 февраля в поселке сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы четко осознаем, что не все местные в этом участвовали. В том смысле, что были люди, которые к Новым Санжарам не имеют никакого отношения. Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам, которые будут выяснять, что здесь, в конце концов, происходило... Эти люди профессиональны, и, когда происходит такая ситуация, они подстрекают, затем исчезают. СБУ и МВД понимают, о ком идет речь, и думаю. что они отработают эту ситуацию. У меня нет полномочий называть города. Знаете, у нас есть такие профессиональные подстрекатели... Титушки – это уже такое, мы о них немножко забыли. Сейчас новая такая есть "теория", что это вирусологи в спортивном снаряжении", – сказал он.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в номера медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, было открыто пять уголовных производств. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 заражений коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: СНБО, беспорядки, эвакуация, Полтавская область, Алексей Данилов, Новые Санжары
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