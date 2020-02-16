Комаровский: Нашу страну победил Facebook. Это какая-то клоака ненависти, и она инфицирует Владимира Александровича

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона врач-педиатр Евгений Комаровский предположил, что президент Украины Владимир Зеленский много читает в Facebook.

Комаровский: Впечатление такое, что Владимир Александрович хочет быть хорошим для всех Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На президента Украины Владимира Зеленского большое влияние оказывает Facebook. Такое мнение врач-педиатр Евгений Комаровский выразил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Мне кажется, что нашу страну победил Facebook. Потому что Facebook – это какая-то черная дыра, клоака ненависти, куда все время вбрасываются зерна. И эта клоака зловонная инфицирует Владимира Александровича. Он, наверное, очень много туда смотрит", – сказал врач.

Он объяснил, что сказал бы Зеленскому.

"Если я с пациентом не схожусь во взглядах на лечение – значит, он не мой пациент. Он идет к другому доктору. Если 75% населения страны хотят, чтобы их лечили вот так, а остальные – вот так, то лечи так, как хотят. Впечатление такое, что Владимир Александрович хочет быть хорошим для всех. Это абсолютно естественно для человека, который всю свою жизнь действительно дарил радость, улыбки, кайф миллионам людей: и белым, и черным, и синим, и оранжевым – каким угодно. И вдруг выясняется, что тебя любят вот эти, а эти тебя ненавидят. Причем они не скрывают свою ненависть", – отметил Комаровский.

Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать. Читайте полную версию интервью

Зеленский был избран президентом Украины в апреле 2019 года. Во втором туре выборов за него проголосовали 73,22% украинцев, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.