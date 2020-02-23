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Из-за вспышки коронавируса в Венеции отменили знаменитый карнавал. Фоторепортаж

Сегодня 21.49
Президент итальянской области Венеция Лука Дзайя в связи со вспышкой коронавирусной инфекции на севере Италии распорядился отменить все государственные и частные массовые мероприятия, в том числе знаменитый Венецианский карнавал, который начался 8-го и должен был завершиться 25 февраля, сообщает Corriere Del Veneto. Кроме того, как минимум до 1 марта будут закрыты образовательные учреждения и музеи. Как писала La Repubblica, общее количество инфицированных в пяти итальянских областях составляет 129 человек, 24 из них – в Венеции.
Теги: Италия, Венеция, коронавирус SARS-CoV-2
 

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