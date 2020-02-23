Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Си Цзиньпин назвал коронавирус наибольшей угрозой здоровью китайцев с момента создания КНР

Глава КНР Си Цзиньпин поручил строго наказывать за действия, которые мешают борьбе с коронавирусом и его профилактике.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Си Цзиньпин поручил усилить борьбу с коронавирусом в провинции Хубэй
Си Цзиньпин поручил усилить борьбу с коронавирусом в провинции Хубэй
Фото: ЕРА

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 является наибольшей угрозой для здоровья населения Китая с момента создания в 1949 году Китайской Народной Республики. Об этом 23 февраля на совещании в Пекине заявил глава КНР Си Цзиньпин, сообщает Xinhua.

Глава КНР признал, что коронавирус распространяется "самыми быстрыми темпами" и является "трудным для сдерживания".

По словам Си Цзиньпиня, происходящее – "и кризис, и серьезное испытание".

Он, в частности, поручил усилить борьбу с коронавирусом в провинции Хубэй и ее столице Ухань, откуда начала распространяться инфекция; ускорить научные исследования для разработки лекарств и вакцин; а также строго наказывать тех, кто мешает борьбе с коронавирусом и его профилактике.

Си Цзиньпин также назвал временным и поддающимся контролю влияние эпидемии на экономическое и социальное развитие Китая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV), началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К 23 февраля инфицированы более 77 тыс. человек в 26 странах мира (из них около 76,3 тыс. – в Китае), скончались почти 2,5 тыс. человек (из них в Китае – 2345).

Теги: Китай, эпидемия, Си Цзиньпин, КНР, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань, коронавирус, Хубэй
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
HBO подтвердил съемки нового эпизода сериала "Друзья"
HBO подтвердил съемки нового эпизода сериала "Друзья"
Финалистка нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil призвала отказаться от посещения дельфинариев
Финалистка нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil призвала отказаться от посещения дельфинариев
Волочкова упала на фотосессии
Волочкова упала на фотосессии
Обладательница моноброви София Хаджипантели стала открытием London Fashion Week
Обладательница моноброви София Хаджипантели стала открытием London Fashion Week
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS