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Коронавирус SARS-CoV-2. Новые жертвы зафиксированы в Японии, Иране и Южной Корее

Количество жертв коронавируса SARS-CoV-2 в Иране достигло восьми, в Южной Корее – шести. В Японии скончался третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess.

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Коронавирус обнаружен в 29 странах
Коронавирус обнаружен в 29 странах
Фото: ЕРА

По состоянию на 23 февраля в Иране, Южной Корее и Японии выросло число жертв китайского коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 23 февраля сообщает CNN.

В Иране от вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 скончались уже восемь человек, отмечает IRNA. 22 февраля сообщалось о пяти жертвах.

Число зараженных коронавирусом достигло, по данным министерства здравоохранения Ирана, 43 человек.

В Южной Корее днем 23 февраля умер пятый заболевший коронавирусом, позже агентство Yonhap сообщило о смерти в стране шестого человека. Количество подтвержденных случаев достигло 602.

В Японии скончался третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess, где зафиксирована вспышка коронавируса. NHK информирует со ссылкой на министерство здравоохранения страны, что причиной смерти стала пневмония. Ведомство не уточнило, связано ли это с коронавирусом, но SARS-CoV-2 вызывает именно пневмонию.

Скончавшийся пассажир находился в больнице, куда его перевезли с лайнера.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 23 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2442 человек, инфицировано 76 936 жителей, при этом 22,8 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения на 22 февраля, за пределами КНР зафиксировано 1402 случая заболевания в 28 странах мира, 11 пациентов умерли.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Иран, Китай, смерть, Япония, Южная Корея, карантин, круизный лайнер, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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