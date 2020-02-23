Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Скалецкая: Мы делали много брифингов о коронавирусе и эвакуации из Китая. Но меня удивляло, почему в СМИ они так плохо расходились

Сейчас с коммуникациями в Новых Санжарах Полтавской области, где находятся эвакуированные из Китая в связи со вспышкой в этой стране коронавирусной инфекции, Минздраву Украины помогает Красный Крест, сказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Скалецкая об эвакуации из Китая: Мы говорили, что это безопасно, мы предприняли все необходимые меры
Скалецкая об эвакуации из Китая: Мы говорили, что это безопасно, мы предприняли все необходимые меры
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в интервью "Німецькій хвилі", которое вышло 22 февраля, сказала, что не знает, почему брифинги Минздрава на тему коронавируса SARS-CoV-2 "плохо расходились" в СМИ.

"Первое, что скажу: информирование и о коронавирусе, и о его особенностях, и о состоянии заболеваемости в Украине, и о том, как будем проводить эвакуацию [украинских и иностранных граждан из эпицентра коронавируса в Китае]... Мы делали довольно много брифингов. Хотя всегда можно сказать, что их было мало. Но меня всегда удивляло, почему в медиа они расходились так плохо. То есть никому не было интересно превентивно информировать население, а каналы информирования, такие как пресс-конференции, пресc-брифинги или сайт, не все заходят и читают. Вторая история: мы говорили, что это безопасно, мы предприняли все необходимые меры, но то, что люди говорили на улице – что надо сжечь, что все вымрут... Это не то, что мы говорили. Это явно было втягивание людей в странные сообщения, которые неизвестно кем передавались", – сказала министр.

Скалецкая отметила, что сейчас с коммуникациями Минздраву помогает также Красный Крест.

"Они приехали, чтобы еще и еще раз рассказывать людям лично, потому что так случилось, что, возможно, не только государственной власти, но и медиа не верят. И один на один, если волонтер лично будет рассказывать, они лучше будут воспринимать", – добавила она.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Скалецкая вечером 20 февраля сообщила, что тоже отправится на карантин в Новые Санжары, чтобы "успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны". 21 февраля она заселилась в санаторий.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, открыто пять уголовных производств. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов 22 февраля был отправлен под домашний арест.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 23 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2442 человек, инфицировано 76 936 жителей, при этом 22,8 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10.00 по центральноевропейскому времени (11.00 по Киеву), за пределами КНР зафиксировано 1402 случая заболевания в 28 странах мира. Из них более 200 – в последние сутки. 11 пациентов умерли с начала вспышки.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Минздрав, Зоряна Скалецкая, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
HBO подтвердил съемки нового эпизода сериала "Друзья"
HBO подтвердил съемки нового эпизода сериала "Друзья"
Финалистка нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil призвала отказаться от посещения дельфинариев
Финалистка нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil призвала отказаться от посещения дельфинариев
Волочкова упала на фотосессии
Волочкова упала на фотосессии
Обладательница моноброви София Хаджипантели стала открытием London Fashion Week
Обладательница моноброви София Хаджипантели стала открытием London Fashion Week
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS