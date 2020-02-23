Скалецкая: Мы делали много брифингов о коронавирусе и эвакуации из Китая. Но меня удивляло, почему в СМИ они так плохо расходились

Сейчас с коммуникациями в Новых Санжарах Полтавской области, где находятся эвакуированные из Китая в связи со вспышкой в этой стране коронавирусной инфекции, Минздраву Украины помогает Красный Крест, сказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Скалецкая об эвакуации из Китая: Мы говорили, что это безопасно, мы предприняли все необходимые меры Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в интервью "Німецькій хвилі", которое вышло 22 февраля, сказала, что не знает, почему брифинги Минздрава на тему коронавируса SARS-CoV-2 "плохо расходились" в СМИ.

"Первое, что скажу: информирование и о коронавирусе, и о его особенностях, и о состоянии заболеваемости в Украине, и о том, как будем проводить эвакуацию [украинских и иностранных граждан из эпицентра коронавируса в Китае]... Мы делали довольно много брифингов. Хотя всегда можно сказать, что их было мало. Но меня всегда удивляло, почему в медиа они расходились так плохо. То есть никому не было интересно превентивно информировать население, а каналы информирования, такие как пресс-конференции, пресc-брифинги или сайт, не все заходят и читают. Вторая история: мы говорили, что это безопасно, мы предприняли все необходимые меры, но то, что люди говорили на улице – что надо сжечь, что все вымрут... Это не то, что мы говорили. Это явно было втягивание людей в странные сообщения, которые неизвестно кем передавались", – сказала министр.

Скалецкая отметила, что сейчас с коммуникациями Минздраву помогает также Красный Крест.

"Они приехали, чтобы еще и еще раз рассказывать людям лично, потому что так случилось, что, возможно, не только государственной власти, но и медиа не верят. И один на один, если волонтер лично будет рассказывать, они лучше будут воспринимать", – добавила она.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Скалецкая вечером 20 февраля сообщила, что тоже отправится на карантин в Новые Санжары, чтобы "успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны". 21 февраля она заселилась в санаторий.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, открыто пять уголовных производств. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов 22 февраля был отправлен под домашний арест.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 23 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2442 человек, инфицировано 76 936 жителей, при этом 22,8 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10.00 по центральноевропейскому времени (11.00 по Киеву), за пределами КНР зафиксировано 1402 случая заболевания в 28 странах мира. Из них более 200 – в последние сутки. 11 пациентов умерли с начала вспышки.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.