Житель Новых Санжар извинился перед полицейским за оскорбления

Житель Новых Санжар Полтавской области извинился за оскорбление правоохранителя во время беспорядков в поселке 20 февраля, когда туда привезли эвакуированных из Китая из-за коронавируса SARS-CoV-2 граждан. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
"38-летний житель Новых Санжар, ранее судимый за дезертирство, признался, что присутствовал на мероприятиях в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно во время общения с полицейскими", – говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что правоохранитель, которого оскорблял мужчина, – участник боевых действий на Донбассе Александр Нетребко.
Пресс-служба опубликовала видео с извинениями жителя Новых Санжар. Он рассказал, что пришел на протесты 20 февраля.
"Потом мы пошли выпили и снова пришли на протесты. Я подошел к полицейским и начал им грубить, разговаривал нецензурными словами, рассказывать, что они неправы. Очень раскаиваюсь перед полицейскими, что так выразился. Я не хотел этого делать, был в состоянии алкогольного опьянения. Сожалею о содеянном, извиняюсь перед ним (Нетребко. – "ГОРДОН")... Я сам хотел бы встретиться с ним и извиниться", – сказал мужчина.
В отношении него правоохранители составили протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).
Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.
Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, открыто пять уголовных производств. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов 22 февраля был отправлен под домашний арест.
В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
К началу суток 23 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2442 человек, инфицировано 76 936 жителей, при этом 22,8 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10.00 по центральноевропейскому времени (11.00 по Киеву), за пределами КНР зафиксировано 1402 случая заболевания в 28 странах мира. Из них более 200 – в последние сутки. 11 пациентов умерли с начала вспышки.
На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.