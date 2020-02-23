Житель Новых Санжар извинился перед полицейским за оскорбления

В полиции сообщили, что правоохранитель, которого оскорблял житель Новых Санжар на протестах 20 февраля, – участник боевых действий на Донбассе Александр Нетребко.

Житель Новых Санжар Полтавской области извинился за оскорбление правоохранителя во время беспорядков в поселке 20 февраля, когда туда привезли эвакуированных из Китая из-за коронавируса SARS-CoV-2 граждан. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"38-летний житель Новых Санжар, ранее судимый за дезертирство, признался, что присутствовал на мероприятиях в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно во время общения с полицейскими", – говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что правоохранитель, которого оскорблял мужчина, – участник боевых действий на Донбассе Александр Нетребко.

Пресс-служба опубликовала видео с извинениями жителя Новых Санжар. Он рассказал, что пришел на протесты 20 февраля.

"Потом мы пошли выпили и снова пришли на протесты. Я подошел к полицейским и начал им грубить, разговаривал нецензурными словами, рассказывать, что они неправы. Очень раскаиваюсь перед полицейскими, что так выразился. Я не хотел этого делать, был в состоянии алкогольного опьянения. Сожалею о содеянном, извиняюсь перед ним (Нетребко. – "ГОРДОН")... Я сам хотел бы встретиться с ним и извиниться", – сказал мужчина.

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Видео: Національна поліція України / YouTube

В отношении него правоохранители составили протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).