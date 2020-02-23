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Скалецкая о решении находиться на обсервации: Чтобы не было манипуляций, лучший способ – показывать все изнутри

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая уверена, что вне места обсервации эвакуированных из-за коронавируса из Китая граждан безопасно.

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Скалецкая: Как мы еще можем показывать иначе, если не будем показывать своими действиями?
Скалецкая: Как мы еще можем показывать иначе, если не будем показывать своими действиями?
Фото: moz.gov.ua

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в интервью "Німецькій хвилі", которое вышло 22 февраля, заявила, что решила находиться на обсервации вместе с эвакуированными из Китая гражданами, чтобы "успокоить настроения" и показывать ситуацию изнутри.

"Решение было непростым, но все наши эпидемиологи, которые имеют многолетний опыт контроля за эпидемической ситуацией в Украине, знают, что надо делать и как все организовать. Я убеждена, что за лентой, которая ограждает территорию, безопасно. В помещении тоже угрозы значительной, серьезной для здоровья нет", – сказала министр.

Она заявила, что в публичном пространстве "постоянно подрывается доверие" к государственным деятелям, к государству и к принятым решениям.

"Как мы еще можем показывать иначе, если не будем показывать своими действиями? Чтобы не было манипуляций, искажений, лучший способ – показывать изнутри, как мы придерживаемся эпидемических мероприятий, как все может быть безопасно здесь, и не говоря уже о том, что за лентой и по территории тоже безопасно. Я надеюсь, что это сработает на успокоение настроений", – сказала Скалецкая.

По ее словам, решение находиться на обсервации она обсуждала с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"Скажем так, это была идея скорее не рабочая, а творческая. Но после определенного периода она уже перешла в не просто идею, а решение...  Думаю, что идея исходила от нас. А все вопросы, связанные дальше с воплощением этой идеи, конечно, мы согласовывали сначала с премьером, а затем с президентом", – сказала она.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Скалецкая вечером 20 февраля сообщила, что тоже отправится на карантин в Новые Санжары, чтобы "успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны". 21 февраля она заселилась в санаторий.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, открыто пять уголовных производств. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов 22 февраля был отправлен под домашний арест.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 23 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2442 человек, инфицировано 76 936 жителей, при этом 22,8 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10.00 по центральноевропейскому времени (11.00 по Киеву), за пределами КНР зафиксировано 1402 случая заболевания в 28 странах мира. Из них более 200 – в последние сутки. 11 пациентов умерли с начала вспышки.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: эвакуация, Зоряна Скалецкая, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
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