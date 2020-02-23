Число инфицированных коронавирусом в Италии возросло до 129

Власти Италии отменили Венецианский карнавал из-за вспышки в стране коронавируса SARS-CoV-2.

Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии днем 23 февраля возросло до 129 человек, еще двое умерли. Об этом пишет La Repubblica.

В Ломбардии зафиксировано 88 случаев, в Венето – 24, в Пьемонте – шесть, в Эмилии-Романье – девять и в Лацио – два.

54 человека госпитализировано, 26 находится в реанимации, а 22 находится дома.

В Италии из-за вспышки отменили ряд мероприятий, в частности не состоится Венецианский карнавал.

Ранее сообщалось о 76 инфицированных в стране.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 23 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2442 человек, инфицировано 76 936 жителей, при этом 22,8 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР зафиксировано 1402 случая заболевания в 28 странах мира, 11 пациентов умерли.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.