Число инфицированных коронавирусом в Италии возросло до 76 человек

В нескольких итальянских регионах в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2 закрыты школы, офисы, суды и университеты.

Число зараженных коронавирусом в Италии достигло 76 человек. Об этом сообщило издание Roma.

54 случая зарегистрировано в Ломбардии, 17 – в Венето, два – в Эмилии-Романье, два – в Лацио (пара китайских туристов) и один – в Пьемонте.

33 человека были госпитализированы, один выписан.

В нескольких итальянских регионах закрыты школы, офисы, суды и университеты. В церквях приостановили "знак мира", предусматривающий рукопожатие.

22 февраля сообщалось о 51 инфицированном и двух погибших от коронавируса в Италии.

Премьер Италии Джузеппе Конте рассказал о принятии декрета о мерах по сдерживанию и управлению эпидемиологической чрезвычайной ситуацией, пишет La Repubblica. В зоне вспышек въезд и выезд ограничат. В то же время правительство страны не намерено закрывать границы.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 23 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2442 человек, инфицировано 76 936 жителей, при этом 22,8 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР зафиксировано 1402 случая заболевания в 28 странах мира, 11 пациентов умерли.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.