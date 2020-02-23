"Шахтер" готовит самолет к отправке за украинцами в Ухань. Зеленский лично контролирует процесс – гендиректор клуба

Президент Украины Владимир Зеленский "прилагает максимум усилий", чтобы Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из китайского города Ухань из-за того, что не смогла забрать с собой собаку, а также другие украинцы, находящиеся в Ухане, смогли вернуться домой в ближайшее время. Об этом заявил Сергей Палкин – генеральный директор клуба "Шахтер", на самолете которого планируют эвакуировать украинцев.

Футбольный клуб "Шахтер" начал подготовку клубного самолета для отправки за украинцами, которые заблокированы в китайском городе Ухань из-за вспышки коронавируса.

Об этом генеральный директор клуба Сергей Палкин рассказал "Интерфакс-Украина" 23 февраля.

"Сейчас идет подготовка. Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой", – сообщил он.

Палкин не уточнял дату эвакуации.

"Сможем вылететь, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешительные документы. Хотим вернуть Анастасию Зинченко и других украинцев, которые остались в Ухане. Поступок Насти, которая отказалась оставить свою собачку, затронул сердца многих людей и никого не оставил равнодушным", – заявил он.

19 февраля Зинченко сообщила, что не улетела из Уханя в Украину вместе с остальными эвакуируемыми, так как не смогла оставить свою собаку. Животное вывезти ей не разрешили. Позже Зинченко заявила, что ей позвонил Зеленский и пообещал взять ситуацию под личный контроль. 21 февраля голкипер "Шахтера" Андрей Пятов сообщил, что клуб готов отправить за Зинченко свой самолет.

Посольство Украины в Китае и Монголии заявило, что вывезти собаку не разрешила китайская сторона, хотя украинские дипломаты обращались с этим вопросом несколько раз.

Украина 20 февраля эвакуировала из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев. Их поместили на обсервацию в медцентр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV), началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К 23 февраля инфицированы более 78 тыс. человек в 28 странах мира. Большинство заболевших – 76 936 человек – жители Китая. В КНР от коронавируса, скончалось 2442 человека, более 22 тыс. прошли лечение и выписаны из больниц.