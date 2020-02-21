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ФК "Шахтер" готов направить клубный самолет в Ухань, чтобы забрать украинку с собачкой

Самолет донецкого футбольного клуба "Шахтер" может направиться в охваченный коронавирусом китайский Ухань, чтобы забрать оттуда оставшихся украинцев, в том числе Анастасию Зинченко. Она ранее не улетела из-за запрета вывозить собаку.

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Вывезти собаку Зинченко не разрешили власти Китая
Вывезти собаку Зинченко не разрешили власти Китая
Фото: nastyazinchenko / Instagram

Украинку Анастасию Зинченко, которая не эвакуировалась из охваченного коронавирусом китайского Уханя, потому что ей не разрешили вывезти собаку, готовы забрать на самолете футбольного клуба "Шахтер" (Донецк).

Об этом 21 февраля сообщил голкипер "Шахтера" Андрей Пятов, проинформировал клуб в Facebook.

У Пятова после матча с португальской "Бенфикой" в Лиге Европы спросили, слышал ли он об украинке с собакой, оставшейся в Ухане.

"После матча узнали. "Бенфике" решающий гол забил Витя Коваленко – он же из Херсона, как и эта девушка, Настя Зинченко. После поединка удалось пообщаться с [президентом клуба] Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами", – сказал Пятов.

https://www.facebook.com/fcshakhtar/posts/3654229987952931

19 февраля Зинченко сообщила, что не улетела из Уханя в Украину вместе с остальными эвакуируемыми, так как не смогла оставить свою собаку. Животное вывезти ей не разрешили.

Посольство Украины в Китае и Монголии заявило, что вывезти собаку не разрешила китайская сторона, хотя украинские дипломаты обращались с этим вопросом несколько раз.

Самолет с эвакуируемыми в 0.30 20 февраля (18.30 19 февраля по Киеву) вылетел из аэропорта Ухань20 февраля в Харьков из Китая прилетели 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Вечером их доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они пробудут на обсервации 14 дней. В МВД Украины подчеркивали, что у прибывших нет симптомов ОРВИ, они здоровы.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значениеПо состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465 человек.

В ВОЗ сообщали, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.

Теги: Ринат Ахметов, Китай, самолет, Шахтер Донецк, Андрей Пятов, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань, коронавирус
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