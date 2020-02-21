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Украинка Зинченко, которая не эвакуировалась из Уханя из-за собаки, заявила, что ей звонил Зеленский

По словам украинки Анастасии Зинченко, которая не эвакуировалась из китайского Уханя, президент Украины Владимир Зеленский пообещал взять ситуацию под личный контроль.

Зинченко сказала, что ей звонил Зеленский
Зинченко сказала, что ей звонил Зеленский
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский связался с украинкой Анастасией Зинченко, которая не эвакуировалась из китайского Уханя, потому что ей не разрешили вывезти собаку. Об этом Зинченко рассказала изданию "Сегодня" 20 февраля.

По словам украинки, президент пообещал взять ситуацию под личный контроль.

19 февраля Зинченко сообщила, что не улетела из Уханя в Украину вместе с остальными эвакуируемыми, так как не смогла оставить свою собаку. Животное вывезти ей не разрешили.

Посольство Украины в Китае и Монголии заявило, что вывезти собаку не разрешила китайская сторона, хотя украинские дипломаты обращались с этим вопросом несколько раз.

Самолет с эвакуируемыми в 0.30 20 февраля (18.30 19 февраля по Киеву) вылетел из аэропорта Ухань20 февраля в Харьков из Китая прилетели 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Вечером их доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они пробудут на обсервации 14 дней. В МВД Украины подчеркивали, что у прибывших нет симптомов ОРВИ, они здоровы.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.

Теги: Китай, эвакуация, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань
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