Захарова назвала "вбросом" информацию о возможной причастности РФ к распространению фейков о коронавирусе

Агентство AFP со ссылкой на представителей Госдепартамента США 22 февраля сообщило, что распространением "антиамериканской дезинформации" и теорий заговоров занимаются тысячи связанных с Россией аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram. Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова это опровергает.

В министерстве иностранных дел РФ отвергают информацию о причастности РФ к распространению ложной информации о вспышке коронавируса SARS-CoV-2. Об этом агентству ТАСС 22 февраля сказала спикер МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала это сообщение "намеренным вбросом".

Агентство AFP со ссылкой на представителей Госдепартамента США 22 февраля сообщило, что распространением "антиамериканской дезинформации" и теорий заговоров занимаются тысячи связанных с Россией аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram. В соцсетях публикуются "практически идентичные сообщения" о том, что коронавирус является биологическим оружием и был создан ЦРУ как средство ведения экономической войны с Китаем. Кампания, по словам собеседника агентства, началась около месяца назад, когда число заболевших в китайском Ухане составляло всего 200 человек.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 23 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2442 человек, инфицировано 76 936 жителей, при этом 22,8 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР зафиксировано 1402 случая заболевания в 28 странах мира, 11 пациентов умерли.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.