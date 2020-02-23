В Пекине за шесть дней построили фабрику по производству медицинских масок

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию фабрика в Пекине будет производить 250 тыс. медицинских масок в день.

В Китае завершили строительство фабрики по производству медицинских масок. Об этом сообщило агентство Xinhua 22 февраля.

Фабрику в Пекине построили, чтобы удовлетворить растущий спрос на средства защиты в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2. На строительство ушло шесть дней – рекордно короткий срок, так как обычно на строительство таких зданий уходит месяц, отметил менеджер проекта Сун Чао.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию фабрика будет производить 250 тыс. масок в день.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 23 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2442 человек, инфицировано 76 936 жителей, при этом 22,8 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР зафиксировано 1402 случая заболевания в 28 странах мира, 11 пациентов умерли.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.