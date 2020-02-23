Сроки обсервации в Новых Санжарах пока не планируют увеличивать – Минздрав

Обсервация эвакуированных из Китая граждан Украины и других стран будет длиться 14 дней, отметил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Минздрав не планирует продлевать сроки обсервации в Новых Санжарах Полтавской области, где находятся эвакуированные из Китая граждане Украины и других стран. Об этом на брифинге 23 февраля сказал замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Срок обсервации – 14 дней. Это указано в распоряжении Кабинета Министров от 3 февраля. Эта информация основана на официальных данных Всемирной организации здравоохранения и центров по контролю за заболеваниями. Ни ВОЗ, ни центры не пересматривали сроки инкубационного периода для данного заболевания. Поэтому мы работаем по запланированному графику в 14 суток", – сказал Ляшко.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Один из участников протестов 22 февраля был отправлен под домашний арест.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 23 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2442 человек, инфицировано 76 936 жителей, при этом 22,8 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10.00 по центральноевропейскому времени (11.00 по Киеву), за пределами КНР зафиксировано 1402 случая заболевания в 28 странах мира. Из них более 200 – в последние сутки. 11 пациентов умерли с начала вспышки.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

22 февраля правительство китайской провинции Хубэй заявило, что инкубационный период коронавируса SARS-CoV-2 (2019-nCoV) может длиться почти вдвое дольше, чем предполагалось ранее.