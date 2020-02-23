Полиция проверяет информацию о возможных провокаторах в Новых Санжарах – советник главы МВД

Нацполиция определяет, "какие функции" во время протестов в Новых Санжарах выполняли те или иные их участники, сказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Нацполиция Украины проверяет информацию об участниках беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, которые произошли 20 февраля. Об этом на брифинге 23 февраля сказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, пишет пресс-служба МВД.

"Сейчас Нацполиция работает над всем спектром информации. Мы определяем людей, которые принимали участие в мероприятиях, определяем в каком качестве, какие функции они выполняли во время акций. Двигаемся в пределах следствия. Сейчас мы проверяем всю информацию о провокаторах и искусственно созданной панике", – сказал Варченко.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Скалецкая вечером 20 февраля сообщила, что тоже отправится на карантин в Новые Санжары, чтобы "успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны". 21 февраля она заселилась в санаторий.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, открыто пять уголовных производств. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов 22 февраля был отправлен под домашний арест.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 23 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2442 человек, инфицировано 76 936 жителей, при этом 22,8 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10.00 по центральноевропейскому времени (11.00 по Киеву), за пределами КНР зафиксировано 1402 случая заболевания в 28 странах мира. Из них более 200 – в последние сутки. 11 пациентов умерли с начала вспышки.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.