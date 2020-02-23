Грузия прекратила авиасообщение с Ираном, Армения полностью закрыла границу

В последние несколько дней в Иране начало расти количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19; по количеству умерших Иран вышел на второе место в мире.

Армения и Грузия ограничили сообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса в исламской республике.

Как сообщил в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, граница с Ираном будет полностью закрыта на две недели. Кроме того, правительство решило полностью прекратить авиасообщение с Ираном.

В сообщении министерства иностранных дел Грузии в Facebook отмечается, что "в целях предотвращения распространения вируса на территории Грузии и для максимальной защиты населения" прекращается прямое авиасообщение с Ираном. Ограничений на сухопутной границе в связи со вспышкой коронавируса на данном этапе вводить не будут (у Грузии нет общей границы с Ираном; с Ираном граничит соседняя Армения), но это решение в будущем могут пересмотреть.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV), началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К 23 февраля инфицированы более 77 тыс. человек в 26 странах мира (из них около 76,3 тыс. – в Китае), скончались почти 2,5 тыс. человек.

В Иране в последние несколько дней начало расти количество заболевших и умерших от коронавирусной инфекции (к 23 февраля умерли восемь человек). В частности, по количеству смертей Иран занимает второе место после Китая.