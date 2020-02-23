Посла Израиля в Китае поместили в карантин

Израильский посол в Китае Цви Хейфец неделю назад летел одним рейсом с группой граждан Южной Кореи, у которых впоследствии обнаружили коронавирусную инфекцию.

Посол Израиля в Китае Цви Хейфец помещен под карантин в Пекине, сообщила газета The South China Morning Post 23 февраля.

Как отмечает издание, 15 февраля Хейфец летел из Тель-Авива в Сеул с группой граждан Южной Кореи, у которых впоследствии обнаружили коронавирусную инфекцию.

Представитель посольства заявил The South China Morning Post, что дипломат чувствует себя хорошо. Собеседник газеты добавил, что Хейфец сидел на некотором расстоянии от туристов и был в маске. Сотрудник дипучреждения высказал предположение, что граждане Южной Кореи могли заразиться уже после возвращения на родину.

Как отмечает газета, неизвестно, как долго Хейфец находился в Южной Корее и когда именно вернулся в Китай.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV), началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К 23 февраля инфицированы более 77 тысяч человек в 26 странах мира (из них около 76,3 тыс. – в Китае), скончались почти 2,5 тыс. человек.