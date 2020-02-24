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Данилов заявил, что СНБО просит Кабмин вернуть Госсанэпидемслужбу в связи с угрозой коронавируса

В случае возобновления деятельности Государственной санитарно-эпидемиологической службы она должна заниматься не проверкой предприятий общественного питания, а борьбой с вирусами, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Украина полностью готова к возможным вызовам
Украина полностью готова к возможным вызовам
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил Кабинету Министров возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы. Об этом в интервью ТСН 23 февраля сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"СНБО обратился к Кабинету Министров с просьбой не просто вернуть нашу службу, о которой у нас кое-кто из средств массовой информации [пишет], а именно, чтобы она стала выполнять те функции, которые она должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка столовых, кафе или рестораций. Это сугубо борьба с такими вещами, какие сегодня есть в стране", – отметил Данилов. 

Отвечая на вопрос о наличии в Украине системы биологической защиты в связи с угрозой нового китайского коронавируса, секретарь СНБО сказал, что Украина полностью готова к возможным вызовам.

"Систему защиты, я откровенно говорю, которую мы бы хотели на сегодняшний день, мы не можем еще тестировать, но мы полностью готовы, если, не дай бог, будут какие-то вызовы. У нас есть понимание, скажем так, обеспечения медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом", – добавил Данилов.

Кабинет Министров 29 марта 2017 года опубликовал решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы. С момента ликвидации ведомства ее функции стала выполнять Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Издание LB.ua 19 февраля со ссылкой на копию протокольного решения сообщило, что СНБО рекомендует восстановить санэпидемслужбу в связи с угрозой коронавируса.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус называли 2019-nCov).

30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Украине случаев заражения пока не зафиксировали, однако двое граждан страны заболели на борту круизного лайнера Diamond Princess. Они находятся в японской больнице.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из Уханя, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

По состоянию на начало суток 24 февраля в Китае жертвами коронавируса стали 2592 человеказарегистрировано 77 150 подтвержденных случаев заболевания.

Теги: Кабинет Министров, СНБО, Госсанэпидемслужба, Алексей Данилов, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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