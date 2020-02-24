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"Проще обеспечить охрану". Гончарук объяснил, почему эвакуированных из Уханя разместили в Новых Санжарах

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подчеркну, что граждане, эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя, разместили в Новых Санжарах на режимном объекте, принадлежащем Нацгвардии.

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Гончарук заявил, что персонал медцентра в Новых Санжарах "понятен"
Гончарук заявил, что персонал медцентра в Новых Санжарах "понятен"
Фото: kmu.gov.ua

Эвакуированных в Украину из охваченного коронавирусом китайского Уханя разместили в поселке Новые Санжары Полтавской области в связи с лучшей охраной объекта. Об этом 23 февраля в эфире телеканала "Украина" сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Было несколько объектов, которые готовы были принять людей, но конкретно этот объект был избран потому, что там проще обеспечить охрану, то есть фактически – безопасность. Это режимный объект, который принадлежит Национальной гвардии, нам понятен там персонал, мы понимаем, что это люди, которые служат фактически, то есть они были там проверены, понимали очень хорошо территорию", – сказал он.

По словам премьер-министра, подконтрольность территории в Новых Санжарах была одной критериев, которые убедили остановиться именно на этом объекте.

Гончарук подчеркнул, что все эвакуированные по состоянию на 23 февраля здоровы, и для них создали дополнительные удобства.

"Отдельные мобильные операторы установили там временные вышки связи, чтобы у людей была лучше связь, чтобы им было проще коммуницировать, связываться со своими родными, близкими. Завтра мы еще там дополнительные условия комфорта для них создадим, все необходимые санитарно-гигиенические потребности обеспечат, у них есть еда, там тепло, они в безопасности", – отметил глава правительства.

Вечером 20 февраля в Новые Санжары приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из Уханя, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновенияОдин из участников протестов 22 февраля был отправлен под домашний арест.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 23 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2442 человек, инфицировано 76 936 жителей, при этом 22,8 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения, 23 февраля на 10.00 по центральноевропейскому времени (11.00 по Киеву), за пределами КНР зафиксировано 1402 случая заболевания в 28 странах мира. Из них более 200 – в последние сутки. 11 пациентов умерли с начала вспышки.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

22 февраля правительство китайской провинции Хубэй заявило, что инкубационный период коронавируса SARS-CoV-2 может длиться почти вдвое дольше, чем предполагалось ранее.

Теги: Украина, Национальная гвардия, Полтавская область, Алексей Гончарук, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Новые Санжары
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